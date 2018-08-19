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Руцкой рассказал о поведении Ельцина во время путча 1991 года

Политика

Во время августовского путча в 1991 году ГКЧП пытался не допустить переход к Союзу Суверенных Государств, который фактически упразднял СССР

Руцкой рассказал о поведении Ельцина во время путча 1991 года
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Ельцин

Москва, 19 августа 2018, 22:59 — REGNUM  О поведении первого президента России Бориса Ельцина во время событий в августе 1991 года рассказал бывший вице-президент России, генерал-майор авиации в отставке Александр Руцкой в интервью газете «Московский комсомолец».

По его словам, Ельцин, занимавший тогда должность главы РСФСР, во время путча ушел в «трехсуточный запой» и неоднократно пытался сбежать в посольство США.

Руцкой также добавил, что после победы над Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП) Ельцин уехал праздновать ее вместе с «командой, которая скрывалась с ним в бомбоубежище здания Верховного Совета РСФСР».

Напомним, во время августовского путча в 1991 году ГКЧП пытался не допустить переход к Союзу Суверенных Государств, который фактически упразднял СССР.

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