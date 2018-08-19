Лавров и глава МИД Ливана обсудят ситуацию на Ближнем Востоке

Москва, , 21:57 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров проведет встречу с министром иностранных дел Ливана Джебраном Бассилем в Москве 20 августа. Об этом сообщили в пресс-службе российского внешнеполитического ведомства.

Ожидается, что дипломаты во время переговоров обсудят ситуацию на Ближнем Востоке в целом и положение сирийских беженцев в частности.

«В контексте обсуждения традиционно дружественных российско-ливанских отношений будет сделан упор на укрепление координации позиций Москвы и Бейрута на международной арене», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в начале августа 2018 г. в Москве прошла встреча специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку Михаила Богданова и членов руководства Прогрессивно-социалистической партии Ливана.

Читайте также: МИД РФ: Позиция России насчет независимости Ливана — неизменна

А также: Дипломаты из России и Ливана обсудили мирное урегулирование в Сирии