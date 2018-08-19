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Президент Афганистана объявил о перемирии с «Талибаном»*

Политика

«Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Президент Афганистана объявил о перемирии с «Талибаном»*
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Афганские боевики

Кабул, 19 августа 2018, 21:18 — REGNUM  Власти Афганистана вводят временный режим перемирия с членами исламистского движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил президент Афганистана Ашраф Гани в своем обращении по случаю 99-й годовщины независимости страны.

По его словам, перемирие начнет действовать с 20 августа на всей территории страны по случаю мусульманского праздника жертвоприношения (Курбан байрам).

Гани подчеркнул, что условием для перемирия является его соблюдение и со стороны боевиков.

Как передавало ИА REGNUM, ранее боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили район Бильчираг в южной части афганской провинции Фарьяб.

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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