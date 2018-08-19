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Трамп о расследовании спецпрокурора Мюллера: «Охота на ведьм!»

Политика

18 августа президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не замечает многих фактов

Вашингтон, 19 августа 2018, 20:23 — REGNUM  Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве РФ в выборы-2016 в США можно назвать «охотой на ведьм». Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Изучите поздний период Джозефа Маккарти, потому что сейчас Маккарти выглядит ребёнком на фоне Мюллера (Роберта Мюллера) и его банды, — написал глава Белого дома. — Охота на ведьм!»

18 августа президент США Дональд Трамп в своем Twitter заявил, что спецпрокурор США Роберт Мюллер не замечает многих фактов, потому что ведет расследование с шорами на глазах.

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