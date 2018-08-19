Пакистан отрицает свою причастность к нападению боевиков на Газни

Исламабад, , 20:26 — REGNUM На прошлой неделе около 1000 боевиков Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали штурм афганского города Газни, который является административным центром одноименной провинции и важным стратегическим центром, однако после пяти дней интенсивных боев боевики Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отступили под напором афганских военных.

Министр обороны Афганистана Тарик Шах Бахрами заявил, что нападение на Газни было осуществлено при поддержке внешних сил, а именно пакистанских боевиков. В ответ на это пресс-секретарь министерства иностранных дел Пакистана Мухаммад Фейсал сказал, что Пакистан не получил ни одного доказательства того, о чем говорит Тарик Шах Бахрами.

Мухаммад Фейсал выразил мнение, что Пакистан наоборот принимает все возможные меры, чтобы не допустить проникновения нежелательных элементов и материалов на территорию Афганистана, так с недавнего времени со стороны Пакистана ведутся работы по укреплению границы между двумя этими странами.