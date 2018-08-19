Усиливая давление на Россию, Запад совершает «историческую» ошибку

Руслан Хубиев, , 20:52 — REGNUM

Санкции, политические провокации, информационные вбросы, военные демарши, целевое внесение России в официальные доктрины НАТО и США — всё это лишь малая часть общего англосаксонского давления, усиленно нагнетаемого со всех сторон.

При этом реальная причина для подобного положения старательно умалчивается, поскольку никак не вписывается в продвигаемый Западом «мир равенства» и «свободного рынка». Более того, она никоим образом не лежит в плоскости конкретных российских действий, а обусловлена исключительно тем, что наша страна в принципе «посмела» вновь начать свое суверенное развитие.

Территория России названа именитыми западными стратегами «хартлендом» далеко не случайно, это действительно «сердце мира», и таково ее базисное геополитическое расположение. А учитывая интеллектуальный потенциал российского народа, запас прочности государства, набор ресурсов и цивилизационную концепцию, западный мир столетиями бросал на нас все силы, как только замечал, что Москва вновь встала на путь самостоятельного развития.

Резкий рост всех показателей Российской империи, например, и знаменитые слова Менделеева и Столыпина: «еще 10 лет мирной жизни, и Россия выйдет на первую строчку ведущих мировых держав», закончились тем, что руками Британии и прочих «старых» столиц Европы Россию втянули в Первую Мировую войну. И пока послы «Туманного Альбиона» в буквальном смысле стояли на коленях и умоляли российского императора помочь их стране, те же западные спецслужбы нагнетали в обществе революционную ситуацию.

Стоило уже Советской России, после многих лет тяжелейшей гражданской войны, разрухи и революции снова начать свой взрывной рост в конце тридцатых, как против СССР начал формироваться ударный кулак под руководством всеевропейского рейха. И вновь Британия, громче всех кричащая о помощи в той войне, с первыми выстрелами Советского фронта немедленно сняла свои войска и покинула континент. Замкнувшись на своем острове, британцы вместе с США начали выполнять свой излюбленный принцип: «если будет побеждать Россия, мы будем помогать Германии, если превосходство уйдет к Германии, мы поможем Москве».

Не позволить России подняться, использовать для этого любые методы, заключать союзы с кем угодно — вот базовый принцип Запада по сохранению гегемонии во все времена. К концу Второй мировой войны этот подход снова повторился. Машина Советского Союза раскрыла свой потенциал, и Запад, испугавшийся его стремительного роста, в очередной раз объединился против нашей страны. Не считаясь с сотнями тысяч искалеченных жизней, США продемонстрировали СССР свое новое оружие — Хиросима и Нагасаки, затем план Маршала для Европы и, наконец, Фултонская речь — холодная война была запущена.

В конце 80-х годов Англия и США снова выступили навстречу Москве с такими же притворными улыбками. К сожалению, в холодной войне прогнившие советские элиты увидели перспективы вывода колоссальных богатств из рук страны в свои активы, а потому с радостью капитулировали. А вот народы СССР поверили Западу искренне, и потому, обняв «новых друзей», не заметили, что чем сильнее сжимались их объятия, тем глубже в тело России проникал зажатый в их руке нож.

Таким образом, если кто-то думает, что в глобальном смысле причиной для сегодняшнего русофобского давления является Украина, Сирия или что-либо еще — он ошибается. Триггером сбрасывания масок и столь оголтелого давления стало возрождение России — бурный рост и восстановление последних лет.

Что же до методов, то они типичны. Запад начал вьетнамскую войну с того, что сам же потопил свой военный корабль, высадку десанта на Кубу, с того, что сам же взорвал свой самолет, операцию на Ближнем Востоке — с того, что осознанно демонстрировал в ООН зубной порошок под видом химического оружия. В конце концов, и украинские события начались с того, что НАТО, оскалив зубы, заявило о согласованном решении разместить свою военно-морскую базу в Крыму.

В целом принцип западного мира никогда не менялся: «для того чтобы сохранить гегемонию, необходимо тормозить развитие всех конкурентных игроков». А как именно — в данном случае уже не оговаривается. Островная психология Британии, менталитет «исключительности» США, всё это плоть от плоти одного и того же — человеческой сегрегации, где право «белого человека», «цивилизованного гражданина» или «либерально-демократического индивидуума» всегда ставится выше права всех остальных. Меняя формы, суть этого подхода до сих пор осталась неизменной — «западный человек в отношениях с другими вспоминает о справедливости только тогда, когда оппонент равен ему по силам», во всех остальных случаях никаких прав у «диких варваров» нет.

Истоки и начало

2008 год в Грузии, 2014 год на Украине, 2015 в Сирии — всё это лишь следствие давления на нашу страну. Аналогично усиление западного давления под предлогом этой ответной реакции ставило целью еще быстрее нас затормозить. Для Запада это особенно важно сейчас, поскольку мир подошел к опасной черте смены технологического уклада — масса открытой информации, хрупкая грань между однополярным и многополярным раскладом, конкуренция внутри западных элит.

Россия взвешенной политикой невмешательства, подходом к компенсации ударов при непринятии обмена ударами лоб в лоб сумела донести свой потенциал к старту этого процесса. И в итоге, несмотря на все попытки геополитических «друзей» и «партнеров» нас остановить, сегодняшняя Россия стала еще сильнее себя «вчерашней».

Политически — возрождение страны началось в 2000 году, и за это нам стоит сказать спасибо Западу. Именно наглость США и Британии заставила Владимира Путина стать первым политиком на Мюнхенской конференции, открыто указавшим на то, что путь однополярного мира и диктат Америки ведет в никуда. Что действия Вашингтона на Ближнем Востоке приведут к террору, что финансовая стратегия спровоцирует кризис, и что при таком поведении мир в грядущие годы просто вынужден будет стать многополярным.

Военное возрождение — тоже оказалось вызвано действиями Америки. Попытка начать дестабилизацию российского Кавказа привела Москву к необходимости операции по принуждению Грузии к миру. И именно эта американская провокация сделала 2008 год отправной точкой будущего рождений современной «вежливой» армии.

Последовавшие вслед за этим и абсолютно неприкрытые попытки нравоучений со стороны Европы и США в свою очередь привели к тому, что и в обществе начало зреть тотальное недовольство. Даже полностью ангажированные Западом «либеральные» СМИ и «экспертные» институты не смогли затушить разгорающийся в народе возмущенный посыл: «Россия всегда была независимым государством и таким и должна остаться. Страна не может позволить Западу помыкать собой».

Обострение отношений с тех пор нарастало не из-за действий России, а именно из-за укрепления ее самостоятельности и потенциала. Из-за попыток Запада еще усерднее их задавить. Последующие годы Москва как могла маскировала свое развитие. Кремль пытался оттянуть этап прямого давления и демонстрировал вовне только негатив. Реформа армии и ее полное переоснащение велись под ширмой «разрухи», экономика укреплялась под медийной пылью «тотального воровства», уровень жизни рос под предлогом «цены барреля нефти», и в итоге стране удалось скрыть большую часть своих достижений вплоть до 2014−2015 годов.

Немалую роль в этом сыграли представители «российской» пятой колонны, с удовольствием рассказывающие Западу как «здесь всё отвратительно и как у вас всё хорошо». Лишь в 2012 году, после тотального провала «болотной» революции, США начали что-то подозревать. А в 2014-м по инерции старого расклада решили, что им, как и ранее, пора рубить проблему на корню, а не искать тонкого решения. Страну у самой нашей границы решили принять в НАТО, и при этом открыто заявили, что в военной базе Москве будет отказано, а Севастополь займет американский флот. Выбора не было, и ширму реальных российских преобразований сорвали.

Сказать, что появления из ниоткуда передовой армии, оснащенной по всем стандартам современной войны, новейшей техники и вооружений, вызвало ступор, это ничего не сказать. И именно поэтому период 2014 года в аналитических и военных ведомствах США был назван временем «чиновничьего снегопада». Огромное количество военных, политиков, аналитиков и прочих экспертов лишись своих постов. А после того, как «разорванная в клочья экономика» легко выдержала масштабное санкционное давление, своих кресел лишись и экономисты. Запад полностью упустил «необъяснимый» рывок Москвы.

К 2015 году и уникальному началу военной операции в Сирии за происходящим с отвисшей челюстью наблюдал и Пентагон. Этот год ознаменовался одним провалом НАТО за другим, начавшись с полной неспособности зафиксировать переброску крупной российской ударной группы на другой континент и закончившись эффективностью работы ВКС России, перекрывшей показатели коалиции из более чем ста стран.

Три года операции ограниченного контингента и два десятилетия планов США оказались перечеркнуты. Отрезать КНР от энергоресурсов Ближнего Востока не удалось, создать управляемые террористические армии с их перенаправлением в подбрюшье России — Среднюю Азию, Северный Кавказ и китайский Уйгурский автономный округ — тоже. Даже ослабление Европы столь удобным инструментом, как рукотворная река мигрантов, из-за России сорвалось.

Москва стремительно вышла на передовые позиции в мировой дипломатии, зарекомендовала себя политической альтернативой США, но приносящей при этом стабильность, а не тотальный хаос. Сумела наладить отношения со всеми ключевыми странами Ближнего Востока и Африки, чего ранее еще никому не удалось. Терпеливо продавливает позиции США и в Европе, заставляя народы европейских стран всё сильнее возмущаться против ущербных действий своих проамериканских правительств. И, наконец, запустила огромную программу инфраструктурного развития самой себя.

«Крымский мост» — блестяще реализованный и грандиозный проект. Космодром «Восточный» — где возводится уже вторая очередь под перспективный ракетоноситель «Ангара». Огромный проект армии и РЖД по глубокой реконструкции Транссиба и БАМа, где с 2013 года провозная способность увеличивается на 10% ежегодно, новые тоннели, станции и разъезды, строятся вторые пути, обновляются искусственные сооружения. Анонсирован отдельный проект «Северного широтного пути», соединяющего европейскую арктическую зону России с ее арктической частью за Уралом. Маршрут вдоль Северного морского пути и русской Арктики, создающий условия для ее освоения.

Идут работы по разработке моста в Японию через Сахалин. Кардинально обновлена инфраструктура Дальнего Востока — остров «Русский». Новые мосты по всей стране, новые федеральные трассы, новые федеральные университеты. Сочи, города, принимавшие ЧМ-2018 по футболу, связанные с этим аэропорты, стадионы и многое другое. Колоссальные проекты добычи, транспортировки и переработки энергоносителей «Сахалин-1» и «Сахалин-2».

Целый город вокруг объекта стратегического значения «Ямал СПГ» с аэропортом и выходом в 16,5 млн тонн сжиженного газа. Заполярный порт «Сабетта» стоимостью в 27 млрд долларов. Освоения СМП, десятки новых ледоколов. Завершение большой работы по сдаче первой и второй очереди БТС-1 и БТС-2 — крупнейших трубопроводов нефти на Балтике замещающих маршруты через Прибалтику и Украину. Порты в Усть-Луге, переводящие на себя все старые логистические потоки через Литву, Латвию, Эстонию и так далее. «Северный поток», «Турецкий поток», новые военные базы, средства обороны и современные условия жизни…

При этом все перечисленные проекты — лишь часть общего восстановления России, начинающаяся с вложений в сотни миллиардов рублей. Проекты же меньшего масштаба, что для такой страны как, скажем, Польша или Украина были бы крупным прорывом, здесь даже не учитываются.

Да, пока Россия модернизируется с уровня федеральных масштабов, и потому эти огромные изменения не так заметны каждому отдельному обывателю. Ведь мы, к сожалению, судим по тому, что видим на улице и за окном своими глазами. Однако страну в целом можно возродить только так. Междугородняя федеральная трасса, прокладываемая в новое место, приводит к тому, что на время ее возведения работники нуждаются в пище — появляются магазины с товарами и питанием.

Магазины нужно обеспечивать продуктами, вслед за чем появляются люди, занимающиеся доставкой. Продукты нужно где-то брать, и выгоднее всего покупать их у местных частников — в дело вовлекаются местные жители. Работники тратят деньги, создают спрос — как следствие появляется предложение. По новым дорогам быстрее едут грузовые фуры, они тратят меньше топлива, и цены в магазинах не так быстро растут, люди могут позволить себе купить товары в большем количестве, и экономика развивается.

Всё это называется — мультипликативный эффект, и его обеспечивают только масштабные инфраструктурные проекты. Вскоре с уровня магистральных дорог, логистики и инфраструктуры цепь модернизации и обновлений страны спустится на уровень конкретных городов, поселков и регионов. И ирония здесь заключается в том, что ничего бы этого не случилось, если бы Запад не повторил свою «историческую» ошибку. Не начал бы усиленного давления на Россию.

Менталитет нашего народа таков, что, когда он оказывается в ситуации покоя — то размякает. Однако как только на страну начинают внешнее давление, государство и люди просыпаются, сбрасывают с себя муар глупых мыслей, собираются и становятся тем сильнее, чем сильнее давят на нас.

Конечно, в ближайшие годы попытки США сдержать Россию продолжатся, равно как и попытки удержать под контролем весь остальной мир. Но им не удалось это даже во времена единоличного контроля и 20 лет беспрерывных воин. А сегодня это и вовсе неосуществимо. Чем дольше в таких условиях Россия сумеет держать этот агонизирующий удар, тем быстрее выйдет победителем из всей ситуации. Несмотря на сложность положения, наша страна сегодня сильна как никогда. А путь еще более бурного развития — не за горами…