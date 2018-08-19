«Минское» миротворчество через призму Хельсинки

Владимир Павленко, , 19:58 — REGNUM

С приближением президентских выборов на Украине, по мере роста в окружении Петра Порошенко понимания «безвариантности» его предстоящего проигрыша любому из потенциальных фаворитов будущей предвыборной гонки, оживляется поиск вариантов выхода из этой предвыборной «квадратуры круга».

Свежие новости с Банковой, которые не так, чтобы широко, но обсуждаются рядом СМИ как на Украине, так и в России, говорят о проведении в Минске тайных (!) прямых переговоров между Киевом с одной стороны, и Донецком и Луганском, с другой. По информации этих источников, с украинской стороны в этих переговорах задействован Владимир Горбулин — экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины времен Леонида Кучмы (оба выходцы из космической отрасли и, конкретно, с «Южмаша»), ныне советник Порошенко и директор Национального института стратегических исследований. В 2015 году Порошенко поручил Горбулину представлять Киев в трехсторонней Контактной группе по донбасскому урегулированию.

Вторым представителем Банковой на этих тайных переговорах является олигарх-аграрий Юрий Косюк, также обладающий удостоверением президентского советника.

В материале, сообщающем эти подробности, также выдвигается версия, что Киев руками Горбулина хочет повторить с Донбассом вариант «урегулирования» в украинском еще Крыму, когда полномочия региональных властей, не вписывавшихся в унитарную концепцию и конституцию украинской «незалежности» были существенно обкорнаны в переговорах с его участием. Правда, при этом забывается, что у Крыма тогда не было своих силовых структур.

Если факт переговоров подтвердится, то это означает, что в преддверие выборов Порошенко готов вступать в альянсы с внешними силами, и настоящим принципом для него является не националистическая упертость, а некие другие вещи, которые он возможно способен воспринимать не только «в лоб». И особо примечательно, что на переговорах не упоминается привычная для Киева формулировка «ОРДЛО» («отдельные районы Донецкой и Луганской областей»), а народные республики фигурируют под собственным названием. И неважно, какой вкладывается смысл в термин «республика». Главное, что в Киеве его научились выговаривать, а это, согласимся, уже немало: «любой путь начинается с первого шага».

Почему такой поворот? По ряду причин. И предвыборное «миротворчество», о котором говорят в своем анализе источники информации, — лишь один из факторов, причем, далеко не главный. Во-первых, Порошенко, при всей любви к агрессивной риторике, никогда не был отмороженным «военным ястребом», ибо по натуре не политик и не воин, а бизнесмен и всегда думает о судьбе своего бизнеса. В том числе о том, как она сложится в Липецке.

Конечно, у него есть обязательства перед карателями из числа националистов так называемых «добробатов». По этой причине, а также ввиду того, что киевский режим во многом держится на антироссийской военной истерии, открыто за мир, по крайней мере, во внутренней политике, он выступать не может. Однако и у националистов все не так однозначно.

С одной стороны, Порошенко никогда не являлся их политическим «куратором». Скорее, таковым можно считать олигарха Игоря Коломойского, который, поссорившись с Порошенко из-за попытки рейдерского захвата в марте 2015 года офиса компании «Укртранснафта» покинул пост днепропетровского губернатора.

С другой стороны, после отъезда Коломойского в США у батальонных карателей начались проблемы, вплоть до вооруженных стычек с ВСУ, и часть полевых командиров, переквалифицировавшихся в «народных» депутатов, принялась наводить мосты с Банковой. В частности, последовавшее на днях заявление экс-командира батальона «Айдар» Сергея Мельничука о необходимости переговоров с Москвой, разумеется, «ради остановки ее агрессии», очень точно ложится в контекст усилий Горбулина в Минске.

Во-вторых, Порошенко не мог не почувствовать перемен в отношениях с США, особенно в последнее время. Конкретно, после хельсинкской встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая всполошила киевские власти настолько, что они «потребовали» от Белого дома разъяснений, что имелось в виду под обсуждением «новых идей урегулирования в Донбассе».

Достоверной информации о содержании американского ответа на этот истерический запрос не поступало, но если Киев его получил, и этот ответ его не устроил, то не исключено, что ему пришлось играть на опережение. Тем более что «равнодушным» Порошенко не могли оставить не только переговоры в Хельсинки, но и поездка по столицам стран-участниц Нормандского формата главы российского МИД Сергея Лаврова и начальника Генштаба Валерия Герасимова, очень похожая в своей украинской части на согласования конкретных шагов в сфере миротворчества.

И потом, не было ли ответом на киевский запрос Вашингтону обвинение Украины в поставке авиационных двигателей Китаю? Тем более что сам украинский «бомонд» воспринял его как «игру» американцев в пользу интересов российских конкурентов. Трудно придумать нечто более «ассиметричное», равно как и красноречивое, чем такой ход, ставящий Киев перед перспективой санкций, особенно если учесть, что это уже второй такой эпизод после нашумевшей истории с подлинными истоками северокорейского ракетного технологического триумфа.

В-третьих, очень похоже на то, что падение интереса к Украине на Западе и, прежде всего, в США связано с израильской тематикой. Проект «небесного Иерусалима» («нового Израиля» на юге Украины), который Коломойский, как один из тогда еще предводителей иудейского лобби в европейских структурах, продвигал, стараясь, в том числе и с помощью финансирования националистических карателей, не допустить утраты вслед за Крымом еще и Новороссии, приказал долго жить.

Действительность всплыла только недавно, опять-таки после встречи Путина и Трампа, когда поступила информация о предстоящем открытии военных баз США в Аргентине. И поскольку о тесной связи Трампа с влиятельными хасидскими кругами в США через своего зятя Джареда Кушнера хорошо известно всем, кто этим интересуется, постольку логичен вывод о «запасном аэродроме» для еврейского государства не на Украине, а на юге Латинской Америки.

Да и знаменитое зарубежное турне Лаврова и Герасимова началось ведь именно с Израиля; в Берлине и Париже оно лишь продолжилось. И трудно отделаться от представлений о том, что этот маршрут, как и очередность посещения соответствующих столиц, в том турне не были импровизацией, а объединялись логикой общего замысла. То, что о нем не сообщили «широкой общественности», не рассказав ей вообще ничего, что хотя бы тянуло на информационное прикрытие, не просто показательно, но и демонстрирует прямую связь с переговорами в Хельсинки, в итоги которых «тех, кому не положено», тоже не посвящают.

И наконец, в-четвертых. Когда год назад лидер ДНР Александр Захарченко заговорил о замене «проекта Украина» «проектом Малороссия», возмущениям разнообразных комментаторов, в том числе высокопоставленных, не было предела. Особенно болезненно отреагировали в Киеве. Что сказал тогда Порошенко? Как следует из материала, приведенного в ссылке, он заклеймил лично Захарченко, обвинив его в трансляции «кремлевских проектов» и пообещав восстановить суверенитет Украины над Донбассом. Но план создания Малороссии украинский «типа президент» тогда комментировать не стал.

Случайно? Тогда может быть и случайно. А сегодня? Кто возьмется утверждать со 100-процентной уверенностью, что в ответ на тот внутренний вызов, с которым Банковая сталкивается сегодня в контексте предстоящих выборов, не могут рассматриваться самые различные варианты, в том числе и нетривиальные? И просто нелинейные. Такие, как переучреждение государственности ввиду открывшихся «новых» обстоятельств…

Да и информация о переговорах, которые ведет советник Горбулин в Минске, — она ведь тоже может фильтроваться. И наверняка фильтруется с поправкой на природный прагматизм отправленного в Минск переговорщика, который давно обучен чувствовать себя рыбой в воде при всех политических режимах.

Собственно, вот этот нетонущий «прагматизм» — он в крови не только у киевского «первого лица» и его посланцев. Он присущ всему украинскому политикуму как никакому другому, в этом мы убеждались неоднократно. А риторика — она многое может прикрывать, но не все. Главное, чего она не скроет — той «движухи», которая охватила формат «Россия-Запад» после саммита в Хельсинки. Через его призму и следует рассматривать все происходящее ныне. В конце концов, кто будет возражать, что чистосердечное раскаяние вкупе с плодотворным сотрудничеством не должны облегчать участи фигурантов определенных историй? Ведь как учил легендарный советский и украинский тренер Валерий Лобановский, «самое красивое в футболе — это счет на табло». Разве только в футболе?