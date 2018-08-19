Воскресенье, 19 Августа 2018 года
19:19:12 МСК

Болтон назвал страны, которые могут «вмешаться» в выборы-2018 в США

Политика

Власти США принимают меры, чтобы не допустить вмешательства в выборы-2018 со стороны иностранных государств

Болтон назвал страны, которые могут «вмешаться» в выборы-2018 в США
Иван Шилов © ИА REGNUM
Джон Болтон

Вашингтон, 19 августа 2018, 17:50 — REGNUM  Официальный Вашингтон обеспокоен стремлением РФ, Китая, Ирана и КНДР повлиять на ход промежуточных выборов-2018 в США. Об этом сказал советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу ABC.

«Есть достаточная озабоченность (у США) в части безопасности по поводу вмешательства Китая, вмешательства Ирана и вмешательства Северной Кореи», — сказал советник президента США.

По его словам, Россия является одной из четырех стран, по поводу которых у США есть опасения в данном вопросе.

Болтон добавил, что власти США принимают меры, чтобы не допустить вмешательства в выборы-2018 со стороны иностранных государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа 2018 г. вице-президент США Майкл Пенс заявил о планах создания в США агентства по кибербезопасности. Также политик отметил, что в 2019 г. планируется потратить $15 млрд для обеспечения кибербезопасности.

Читайте также: Трамп: Мюллер ведет расследование с шорами на глазах

А также: Бывший глава ЦРУ: То, что Трамп не сговаривался с русскими, — «полная чушь»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы в США
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить