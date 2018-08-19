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Министр обороны Египта едет в Россию с официальным визитом

Политика

Визит продлится несколько дней

Министр обороны Египта едет в Россию с официальным визитом
Николай Рерих. Заморские гости.1901

Каир, 19 августа 2018, 15:40 — REGNUM  Министр обороны и военной промышленности Арабской Республики Египет Мухаммед Ахмед Заки направился сегодня, 19 августа, в Российскую Федерацию с официальным визитом. Об этом сообщает портал Sada El Balad.

Визит главы Минобороны Египта в России продлится несколько дней. Ахмеда Заки сопровождает высокопоставленная делегация вооруженных сил Египта.

Запланировано, что во время визита Заки примет участие в заседании совместной египетско-российской военной комиссии. Также Заки посетит посетит военно-технический форум «Армия-2018», который открывается 21 августа.

В программе визита переговоры Заки с руководством министерства обороны России. На этих переговорах будут обсуждаться вопросы военного сотрудничества между двумя странами в свете партнерских отношений.

Стоит отметить, что в Египте офицеры вооруженных сил фактически являются правящей элитой. В июне в Египте сменилось правительство. Заки, который ранее командовал президентской гвардией, стал министром обороны.

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Политическая жизнь Египта
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