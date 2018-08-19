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К границе КНДР прибыла первая южнокорейская группа разделенных семей

Политика

Группа прибыла для участия с 20 по 22 августа во встрече семей разделенных Корейской войной

Сеул, 19 августа 2018, 15:21 — REGNUM  Первая группа из Южной Кореи в количестве 89 человек прибыла в южнокорейский город Сочхо, расположенный в 62 километрах от демилитаризированной зоны на границе с КНДР, сообщает 19 августа агентство «Рёнхап».

Южнокорейская группа прибыла для участия с 20 по 22 августа во встрече семей разделенных Корейской войной. Затем, с 24 по 26 августа, в Южную Корею для встречи с родственниками отправится северокорейская группа.

Ранее сообщалось, что руководство Северной и Южной Кореи окончательно согласовали список встреч разделенных Корейской войной семей.

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Переговоры КНДР и Южной Кореи
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