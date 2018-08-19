В ДНР прогнозируют усиление диверсионной активности украинских силовиков

Донецк, , 14:57 — REGNUM На фоне стабилизации в последние сутки на линии соприкосновения сторон в Донбассе, есть опасения усиления диверсионной активности украинских силовиков заявил 19 августа на встрече с журналистами руководитель пресс-службы оперативного командования Донецкой народной республики Даниил Безсонов.

По его словам, за прошедшие сутки противник нарушил режим перемирия всего один раз. На фоне такого заметного снижения активности обстрелов территории Республики со стороны ВСУ, можно ожидать только активизации диверсионной деятельности противника или новых провокаций со стороны военно-политического руководства Украины, в которых потом будут обвинены народные республики, считает Даниил Безсонов.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи во дворце Мезеберг в Германии между президентом России и канцлером Германии, сторонами было выражено сожаление в связи «с пробуксовкой процесса имплементации минских договорённостей».