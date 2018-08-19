Завершились российско-сербские военные учения

Никольское, Ленинградская область, , 14:51 — REGNUM Сербские военнослужащие покинули полигон Лужский в Ленинградской области после завершения совместных российско-сербских учений, 19 августа сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе учений военные из России и Сербии отработали взаимодействие в ходе проведения разведывательных и противодиверсионных действий. Были отработаны задачи по выявлению целей и нанесению огневого поражения условному противнику, элементы маневренной обороны и контратаки. Также учения позволили отработать взаимодействие разных родов войск: артиллеристы обеспечивали поддержку мотострелковых подразделений и соединений бронетехники.

Всего в совместных учениях приняли участие около 800 военнослужащих. Было задействовано свыше 200 единиц военной техники.

Отметим, что подготовка к учениям началась в апреле 2018 года. Тогда военная делегация Сербии посетила с официальным визитом мотострелковую бригаду Западного военного округа, дислоцированную в Луге. В ходе трехдневного визита была проведена конференция, на которой и были спланированы тактические учения, прошедшие в августе.