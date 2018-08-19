Международные учения сил спецназа проходят в Литве

Вильнюс, , 13:33 — REGNUM В Литве начались международные учения подразделений по проведению специальных операций. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил журналистам представитель департамента стратегических коммуникаций Литовской армии Витянис Милюшас.

По его словам, в ходе этих учений, которые ранее уже неоднократно проводились в Литве, спецназовцы тренируют свои навыки и умения.

При этом как и ранее, детали учений, а также численность привлеченного личного состава, как и его национальная принадлежность, не конкретизируются.

Учения продлятся с сегодняшнего дня и до 23 августа. Учения пройдут в города Шилуте, Паневежис, Шяуляй и Клайпеда, а также на прилегающих к ним территория.