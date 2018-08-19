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Международные учения сил спецназа проходят в Литве

Политика

В последние несколько лет Литва регулярно организует как национальные, так и международные военные учения

Вильнюс, 19 августа 2018, 13:33 — REGNUM  В Литве начались международные учения подразделений по проведению специальных операций. Об этом сегодня, 19 августа, сообщил журналистам представитель департамента стратегических коммуникаций Литовской армии Витянис Милюшас.

По его словам, в ходе этих учений, которые ранее уже неоднократно проводились в Литве, спецназовцы тренируют свои навыки и умения.

При этом как и ранее, детали учений, а также численность привлеченного личного состава, как и его национальная принадлежность, не конкретизируются.

Учения продлятся с сегодняшнего дня и до 23 августа. Учения пройдут в города Шилуте, Паневежис, Шяуляй и Клайпеда, а также на прилегающих к ним территория.

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Военные учения
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