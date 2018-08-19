Глава МИД Ирана: США создали «группу действий» для свержения власти в Иране

Тегеран, , 12:38 — REGNUM Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что власти США создали «группу действий» в Ирану, чтобы свергнуть законную власть в стране, как это было в 1953 году. Об этом Зариф написал сегодня, 19 августа, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Зариф напомнил, что ровно 65 лет назад США свергли избранное народом демократическое правительство Мохаммеда Мосаддыка, восстановили диктатуру шаха и «закрепостили иранцев» на следующие 25 лет.

Глава иранского МИД подчеркнул, что сейчас США пытаются сделать тоже самое с помощью «группы действий»,. но им это не удастся.

«Теперь «группа действий» по Ирану мечтает сделать то же самое при помощи давления, дезинформации и демагогии. Больше никогда», — написал он.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео 16 августа объявил о создании «группы действий» которая займется координацией политики США в отношении Ирана. Спецпредставителем США по Ирану был назначен Брайан Хук. Чем конкретно займется «группа действий» Помпео пояснять не стал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, политика США в отношении Ирана в корне изменилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа. Он полностью изменил курс своего предшественника Барака Обамы, который смог добится заключения соглашения по иранской ядерной программе и снял большинство санкций с Ирана.