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Власти КНДР согласились на проведение проверок специалистами ИКАО

Политика

В данный момент идёт согласование этого вопроса

Пхеньян, 19 августа 2018, 12:34 — REGNUM  Допустить в страну специалистов Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для проверок с целью подтверждения безопасности полётов для гражданской авиации согласились власти КНДР, сообщает 19 августа агенство Kyodo.

По данным агенства, эксперты ИКАО могут прибыть в КНДР уже в 2019 году. Специалисты планируют посетить площадки для запуска баллистических ракет в Северной Корее с целью подтверждения безопасности полётов для гражданских воздушных судов.

Напомним, что в 2017 году ИКАО выступила с резким осуждением пусков ракет в Северной Корее без предварительного уведомления. Кроме того, сообщалось, что многие авиакомпании стали избегать пролётов над территорией КНДР из-за возможных испытаний баллистических ракет.

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Северная Корея: внутренняя и внешняя политика
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