Минобороны РФ: За сутки в Сирии зафиксировано 28 нарушений перемирия

Москва, , 11:46 — REGNUM Российские военные в рамках работы совместной комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республики за минувшие сутки зафиксировали 25 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сказано в бюллетене Минобороны России, распространённом сегодня, 19 августа.

В целом российские военные оценивают обстановку в зонах деэскалации как стабильную. Российские военные в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировали 25 нарушений.

Из низ 14 нарушений зафиксированы в провинции Латакия, 10 — в Алеппо, один случай в провинции Хама.

Турецкая часть комиссии зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня. Один из них в Идлибе, ещё один в Латакии, ещё один — в Хаме.

За минувшие сутки были проведены три гуманитарные акции. Жителям населенного пункта Звейт в провинции Хама были выданы 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонн. Столько же продовольственных пакетов были выданы в населенном пункте Акраба в провинции Алеппо и населенном пункте Кум-эль-Висия провинции Эль-Кунейтра.

Медицинская помощь была оказана 226 сирийцам.