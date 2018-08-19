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Минобороны РФ: За сутки в Сирии зафиксировано 28 нарушений перемирия

Политика

Российские военные зафиксировали 25 случаев, турецкие — три

Минобороны РФ: За сутки в Сирии зафиксировано 28 нарушений перемирия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Москва, 19 августа 2018, 11:46 — REGNUM  Российские военные в рамках работы совместной комиссии по перемирию в Сирийской Арабской Республики за минувшие сутки зафиксировали 25 случаев нарушения режима прекращения огня. Об этом сказано в бюллетене Минобороны России, распространённом сегодня, 19 августа.

В целом российские военные оценивают обстановку в зонах деэскалации как стабильную. Российские военные в рамках работы совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, за сутки зафиксировали 25 нарушений.

Из низ 14 нарушений зафиксированы в провинции Латакия, 10 — в Алеппо, один случай в провинции Хама.

Турецкая часть комиссии зафиксировала три случая нарушения режима прекращения огня. Один из них в Идлибе, ещё один в Латакии, ещё один — в Хаме.

За минувшие сутки были проведены три гуманитарные акции. Жителям населенного пункта Звейт в провинции Хама были выданы 650 продовольственных пакетов общим весом 2,8 тонн. Столько же продовольственных пакетов были выданы в населенном пункте Акраба в провинции Алеппо и населенном пункте Кум-эль-Висия провинции Эль-Кунейтра.

Медицинская помощь была оказана 226 сирийцам.

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Война в Сирии
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