Израиль закрыл доступ в сектор Газа после беспорядков

Тель-Авив, , 11:48 — REGNUM Свой единственный контрольно-пропускной пункт «Эрез» на границе с сектором Газа закрыл в ответ на пятничные беспорядки в приграничных районах сектора Газа Израиль. Об этом 19 августа сообщает издание Yedioth Ahronoth.

По информации издания переход по мере гуманитарной необходимости будет открываться.

Также отмечается, что частичное закрытие КПП «Эрез» носит скорее символический характер, так как этот переход самими палестинцами почти не используется. КПП служит в основном для доступа в Газу официальных делегаций, которые направляются в сектор для гуманитарных целей и доставки коммерческих грузов.

Отметим, что 17 августа двое палестинцев погибло и ещё 256 получили ранения в столкновениях с израильскими военнослужащими на границе с сектором Газа.