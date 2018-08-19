На новый референдум по Brexit британский бизнесмен пожертвовал 1 млн фунтов

Лондон, , 10:45 — REGNUM В Великобритании предприниматель Джулиан Данкертон пожертвовал 1 млн фунтов стерлингов в фонд общественного движения People’s Vote, которое требует вынести на референдум проект сделки о выходе Соединённого королевства из Европейского союза. Об этом сегодня, 19 августа, пишет британская The Guardian.

Напомним, в начале августа почти полмиллиона британцев подписали петицию, которая поддерживает проведение в королевстве нового референдума по вопросу выхода из Евросоюза. При этом речь не идёт о пересмотре данного решения, которое было принято на прошедшем референдуме, а о том, что подданные Её Величества требуют оставить за ними последнее слово по условиям соглашения о выходе Великобритании из Евросоюза.

При этом премьер-министр Великобритании Тереза Мэй категорически отвергает данную инициативу.

Данкертон, который является основателем бренда одежды Superdry, считает, что непременно нужно добиваться референдума, так как это позволит «переломить ситуацию». Бизнесмен уверен, что у британских политиков и кабинета Мэй вообще нет никакого представления о том, как именно нужно проводить Brexit.

Напомним, что по предварительным условиям соглашения по Brexit, Великобритания должна будет выплатить Евросоюзу довольно крупную сумму в несколько десятков миллиардов евро. Предполагается, что Великобритания окончательно покинет ЕС 29 марта 2019 года.