Минобороны Японии запросило рекордный бюджет

Токио, , 10:35 — REGNUM Министерство обороны Японии планирует запросить рекордный бюджет в размере 5,3 трлн иен (около $47,9 млрд) на 2019 финансовый год. Об этом сегодня, 19 августа, пишет газета The Japan Times со ссылкой на источники.

Стоит отметить, что бюджет японского военного ведомства на 2018 финансовый год был меньше запрашиваемого всего на 100 млрд иен ($904,6 млн). Намерение увеличить военный бюджет связано с покупкой американских систем противоракетной обороны Aegis Ashore.

Эти комплексы должны быть размещены в префектурах Акита и Ямагути. Размещение элементов американской ПРО должно защитить Японию от баллистических ракет, которыми обладает Корейская Народно-Демократическая Республика.

Извстно, что общая стоимость двух комплексов Aegis Ashore с более мощными радарными установками составит порядка $1,8 млрд.