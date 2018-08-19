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Военные Турции и США готовятся к совместному патрулированию в Сирии

Политика

Информацию о готовящемся совместном с американцами патрулировании подтвердил министр обороны Турции

Военные Турции и США готовятся к совместному патрулированию в Сирии
Aramis X. Ramirez
Турецкий солдат

Анкара, 19 августа 2018, 10:11 — REGNUM  Тренинг для организации совместного патрулирования в сирийском городе Манджибе проведут в ближайшее время военные Турции и США, сообщает 19 августа турецкое издание Hurriyet.

Информацию о готовящемся совместном с американцами патрулировании подтвердил, не назвав точных сроков, министр обороны Турции Хулуси Акар. Как сообщает источник издания, такое патрулирование может начаться через 3−4 недели после проведения соответственного тренинга.

Как сообщает Hurriyet, главная цель обучения — улучшение координации между военными двух стран. Им будет проведен инструктаж на случай возможного нападения членов незаконных военных формирований. Кроме этого, военным необходимо будет изучить совместные маршруты движения и специальные кода для радиосвязи.

Отметим, ранее СМИ сообщили об отмене со стороны США специальных программ финансовой помощи для стабилизации ситуации в Сирии.

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Участие США в войне в Сирии
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