Военные Турции и США готовятся к совместному патрулированию в Сирии

Анкара, , 10:11 — REGNUM Тренинг для организации совместного патрулирования в сирийском городе Манджибе проведут в ближайшее время военные Турции и США, сообщает 19 августа турецкое издание Hurriyet.

Информацию о готовящемся совместном с американцами патрулировании подтвердил, не назвав точных сроков, министр обороны Турции Хулуси Акар. Как сообщает источник издания, такое патрулирование может начаться через 3−4 недели после проведения соответственного тренинга.

Как сообщает Hurriyet, главная цель обучения — улучшение координации между военными двух стран. Им будет проведен инструктаж на случай возможного нападения членов незаконных военных формирований. Кроме этого, военным необходимо будет изучить совместные маршруты движения и специальные кода для радиосвязи.

Отметим, ранее СМИ сообщили об отмене со стороны США специальных программ финансовой помощи для стабилизации ситуации в Сирии.