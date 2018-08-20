Национальные цели развития – это ЕГЭ для министров

Андрей Маленький, , 10:48 — REGNUM

Сразу после майского указа президента о национальных целях развития Российской Федерации Министерство экономического развития, в котором госслужат 1800 человек, запросило о помощи.

Оказались не в состоянии помочь Минэку подведомственные ему государственные научно-исследовательские и образовательные организации — Институт макроэкономических исследований, Ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров, Совет по изучению производительных сил (СОПС), Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации.

В интеллектуальной помощи стали нуждающимися 54 (пятьдесят четыре) члена коллегии министерства, в числе которых В. Мау, ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, А. Белоусов, помощник президента Российской Федерации, Г. Греф, президент, председатель правления Сбербанка России, В. Ивантер, академик РАН, научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, Я. Кузьминов, ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Э. Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации, А. Некипелов, академик РАН, директор Московской школы экономики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, С. Синельников-Мурылев, ректор Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России, И. Трунин, заместитель министра финансов Российской Федерации, Л. Якобсон, первый проректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

Оплата интеллектуальных услуг обещана щедрая. Понятно, не из своего же кармана.

В чём оказались так остро нуждающимися лучшие экономические умы страны?

Национальные цели развития — это стратегические приоритеты, их много, они поставлены президентом, их надо как-то достигать, а в министерстве, например, не знают, с чего начать, и никто не знает, как сбалансировать систему стратегического планирования по приоритетам, по целям, по задачам, по показателям, по финансовым и другим ресурсам и одновременно на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Желающие помочь за деньги нашлись быстро.

Те, кто подвизался помочь и оказать министерству услуги — наши хорошие знакомые: Высшая школа экономики (ВШЭ), ректором которой является Я. Кузьминов, а первым проректором Л. Якобсон, и оба — члены коллегии Минэкономразвития, и Центр стратегических разработок (ЦСР).

Обе структуры знают ответ, но запросы ЦСС меньше, чем ВШЭ, и поэтому именно он получил многомиллионный госзаказ (№ 0173100008618000014).

Сколько миллионов будет отвалено?

На этот раз — неважно. Здесь дело даже не в деньгах, не в уникальности работы, а в ее очевидной неосуществимости и бесполезности.

Объясню.

Что балансировать-то?

На сегодня существует:

на федеральном уровне — 57 стратегий и доктрин, около ста государственных программ, приоритетных проектов и просто федеральных проектов, планов деятельности министерств на разные временные отрезки, 35 отраслевых стратегий развития, причем стратегий на 2−3 года, чего быть-то не должно. В каждом «фундаментальном» документе десятки приоритетов, сотни разнонаправленных целей, тысячи задач, решение которых никак не связано с достижением целей и тому подробное, о чем ИА REGNUM писало не один раз;

на региональном уровне — 263 прогноза социально-экономического развития или бюджетного прогноза субъектов Российской Федерации. Чаще всего — на два-три года, но есть прогнозы, «рассчитанные» до 2028 года (Кемерово, ЯНАО, Амурская, Архангельская, Новгородская, Нижегородская и другие области), и до 2030 года (Севастополь, Республика Башкортостан, Пензенская, Волгоградская, Калининградская, Костромская, Омская области, Республика Адыгея, Хабаровский край), и до 2035 года (Ставропольский край, Мурманская область). Написано 1759 государственных программ субъектов Российской Федерации с разными целями и периодами действия;

на муниципальном уровне — 40 712 муниципальных программ развития, 5648 прогнозов социально-экономического развития муниципалитетов, 1861 стратегия, концепция стратегии, план мероприятий по реализации стратегии, программа, комплексный план и прочее, и прочее, и прочее, разбросанное по разным годовым отрезкам.

Цифры не точные. Они не учитывают все категории, виды и подвиды бумаг, занесенных в федеральную базу документов стратегического планирования.

Таких, к примеру, только в Республике Башкортостан — 377, начиная с бюджетного прогноза Республики Башкортостан до 2035 года, укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов (?) в конкретном городском или сельском округе до организации социального питания, развития системы сельскохозяйственного консультирования, развития рынка наружной рекламы в муниципальном районе.

Спрашивается: какую же систему образуют эти «элементы стратегического планирования», составляющие перечень разнородных и многолистных бумаг?

И что же тут балансировать? По какому критерию?

Как уменьшить до приемлемого уровня очевидный и сплошной дисбаланс?

Ведомство М. Орешкина также призналось, что у него нет даже представлений о существующем дисбалансе.

Нет данных о том, насколько расходятся, противоречат друг другу документы стратегического планирования, если их проанализировать «по принципу иерархической преемственности».

Цитирую министерскую галиматью. Минэкономразвития нуждается в данных о «несоответствии документов стратегического планирования по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам по принципу преемственности в соответствии с иерархической архитектурой системы документов стратегического планирования и в соответствии с правилами декомпозиции». Не безвозмездно. Готовы оплатить услуги по поставке этих данных.

Совершенно безвозмездно сообщаю: не трудитесь, экономьте бюджетные деньги. Все документы не соответствуют друг другу и высшим целям, потому что создавались под разные амбиции, хотя и писались порой в одних и тех же учреждениях, созданных под освоение денег, выделенных на госзаказ.

Они писались еще до майского указа президента.

И эта информация ничего никому не сообщает, потому что бесполезна.

Что вы, господа хорошие, делать будете со знанием того, что генеральная цель города Октябрьского Республики Башкортостан — стать к 2030 г. многофункциональным городом социального благополучия — лидером в Республике Башкортостан по качеству жизни и экономическому росту.

А у Туймазинского района Республики Башкортостан — стать к 2030 году «лидером изменений Западного Башкортостана за счет ( дальше можно не читать! ): формирования архитектуры новой экономики района на основе реализации широкого спектра конкурентных преимуществ территории, раскрытия потенциала межмуниципального сотрудничества, комплексной поддержки действующих и новых производств в рамках производственной специализации муниципалитета; создания на территории муниципалитета среды для комфортного доступа внутренних и внешних стейкхолдеров к ресурсам развития с целью удовлетворения их потребностей за счет формирования инфраструктуры для развития агломерационных связей и внутрирайонной интеграции, привлечения внешних и мобилизации внутренних ресурсов района; наращивания интеллектуального капитала района посредством создания условий для воспроизводства и привлечения кадров, необходимых для поступательного развития Туймазинского района и муниципалитетов, входящих в Западную экономическую зону республики».

Или — миссия стратегии социально-экономического развития Панинского городского поселения Панинского муниципального района Воронежской области — «достижение существенного роста качества жизни населения путем повышения конкурентоспособности экономики за счет реализации инвестиционных программ по созданию кластера перерабатывающей промышленности АПК и эффективной системы муниципального управления».

Главная цель социально-экономического развития Волосовского муниципального района Ленинградской области на долгосрочную перспективу — «обеспечение устойчивого диверсифицированного экономического роста и создание развитой территории с высоким уровнем жизни, привлекательной для местных жителей и гостей района».

Чего тут балансировать?

На всё про всё, на разбор интеллектуальных завалов — четыре месяца, с даты заключения государственного контракта по 29 октября 2018 г. включительно. Так захотелось Минэкономразвития.

Недавно министерство объявило (госзаказ №0173100008618000045) об очередной острой нужде в проведении «оценки текущего состояния организации и управления процессами в части разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Российской Федерации, включающую анализ нормативной правовой и методологической документации». Было заявлено, конечно, о щедрой оплате.

Всю эту работу по решениям правительства давным-давно должно было выполнять и выполняло само министерство, выпуская методические рекомендации и разъяснения, выполняя функцию (вместе с Минфином) правительственных операторов, модераторов, идеологов и методологов процесса создания и исполнения государственных программ Российской Федерации.

Что теперь-то произошло? Все профессионалы сбежали или уволились?

В Министерстве теперь, оказывается, совсем не стыдно признаться в том, что без сторонней помощи там не могут разобраться, а есть ли вообще связь между, к примеру, наличием и качеством инфраструктуры и показателями экономического роста. И если есть, то за пять с половиной миллионов рублей (госзаказ №0173100008618000051) надо бы оценить текущее состояния инфраструктуры, потребности в инфраструктурных инвестициях в России, в том числе в сфере транспорта, связи, электроэнергетики и водоснабжения, подготовить обзор возможных источников финансирования инфраструктурных инвестиций в мире и в России, в том числе с использованием механизма государственно-частного партнерства и подготовить рекомендации по повышению частных инфраструктурных инвестиций.

Понимают ли в ведомстве М. Орешкина, что делают, или нет — неважно. Старания напрасны по определению. К тому моменту, когда группа специалистов из Центра стратегических разработок направит искомые бумаги Минэкономразвития, уже будет утвержден прогноз социально-экономического развития страны, и основные направления работы правительства, и все нацпроекты.

Потому что Минфин не спит. Минфин рулит.

В июне ведомство А. Силуанова выпустило методичку в картинках (https://www.minfin.ru/common/upload/library/2018/06/main/9._Osnovnye_printsipy_realizatsii_natsionalnykh_proektov_i_kontseptsiya_metodiki_otsenki_effektivnosti_regionalnykh_nalogovykh_lgot.pdf) под названием «Основные принципы реализации национальных проектов».

В этом иллюстрированном документе изложены все основные подходы к развитию проектной деятельности и реализации национальных проектов.

Первый подход — укрупнение. Приоритетные проекты надо погрузить в национальные проекты (то есть национальные проекты крупнее по масштабу приоритетных проектов).

Второй — сохранение работающего (сохранить структуру управления: совет, президиум Совета, проектные комитеты и другие показавшие эффективность механизмы).

Третий — планирование. Надо уточнить целевые показатели по годам, создать гибкий 3-летний план (скользящее планирование, синхронизированное с бюджетом), обеспечить декомпозицию и связь всех объектов управления.

Четвертый — упрощение и дебюрократизация. Упростить регламентные процедуры и использовать электронный формат отчетности, развитие системы мониторинга и принятия решений, управление изменениями.

Пятый — проекты в министерствах. Вписать проектную деятельность в текущую работу министерств, обеспечить персональную ответственность министров.

Шестой — обучение и мотивация. Организовать обучение основных участников, сформировать премиальный фонд и систему стимулирования.

Еще надо отразить нацпроекты в бюджетной классификации по такому алгоритму: госпрограмма — подпрограмма — ведомственные программа и проект, федеральный проект и отдельные мероприятия федерального проекта.

На самом деле и минфиновский подход не приближает к нам национальные цели развития.

Потому что то, что в теории и на практике является системой, в балансировке не нуждается. По определению.

Система уже и есть баланс всех ее элементов. Иначе это просто мешок с картошкой, завязанный веревочкой, а не система. Иначе это просто набор, структурка, конгломерат со слабо связанными между собой элементами или вообще никак не связанными, но никак не система.

Если бы Минэкономразвития предложил привести в системное состояние такую структуру или попросил совета о том, как это можно было бы сделать, то это было бы понятно, хотя и не осуществимо. Но хотя бы не зря.