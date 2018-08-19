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Жители сирийского Кум-эль-Висия получили помощь от российских военных

Политика

Российские военные провели очередную гуманитарную акцию

Жители сирийского Кум-эль-Висия получили помощь от российских военных
Иллюстрация: Mil.ru
Гуманитарная помощь для Сирии

Дамаск, 19 августа 2018, 09:14 — REGNUM  650 продуктовых наборов было роздано российскими военными нуждающимся жителям сирийского населенного пункта Кум-эль-Висия в провинции Эль-Кунейтра 19 августа, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в сирийской провинции Эль-Кунейтра. В Кум-эль-Висии было распределено 2,8 тонн гуманитарной помощи.

Ранее представитель Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Александр Жучков рассказал, что центры национального примирения и представители администрации сами выбирают наиболее нуждающиеся в гуманитарной помощи населенные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 и 16 августа в провинции Эль-Кунейтра группы разоружающихся боевиков сдали правительственным войскам большое количество тяжелого вооружения, включая боевую машину пехоты и зенитную установку.

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Война в Сирии
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