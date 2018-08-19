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За сутки ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР

Политика

Обстрелу подвергся район Первомайска

За сутки ВСУ один раз обстреляли территорию ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
Солдыта ВСУ

Луганск, 19 августа 2018, 09:06 — REGNUM  Об одном случае обстрела территории Луганской народной Республики со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает 19 августа со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства республики Луганский информационный центр.

По сообщению ведомства, обстрелу из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия, в том числе — крупнокалиберного, подвергся район Первомайска.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в ходе встречи во дворце Мезеберг в Германии между президентом России и канцлером Германии, сторонами было выражено сожаление в связи «с пробуксовкой процесса имплементации минских договорённостей».

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