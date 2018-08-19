Махмуд Аббас призвал палестинцев продолжать протесты

Рамалла , , 08:39 — REGNUM Глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что его страна активизирует ненасильственное сопротивление израильской оккупации, чтобы добиться независимости. Об этом накануне, 18 августа, сообщает агентство WAFA.

Аббас выступил на закрытии 29-й сессии Центрального Совета Организации освобождения Палестины (ЦС ООП). Он подчеркнул, что крайне важно продолжать народные выступления, чтобы мир слышал голос палестинского народа.

По словам главы Палестины, народные выступления необходимы именно сейчас, когда дело палестинцев в опасности и подвергается нападкам со всех сторон.

Также Аббас подчеркнул, что Палестина пересмотрит все ранее достигнутые соглашения с Израилем, так как еврейское государство совершенно не собирается выполнять ранее взятые на себя обязательства в рамках этих договорённостей.

Кроме того Аббас заявил о продолжении бойкота любых контактов с администрацией США до тех пор, пока американские власти не пересмотрят своего решения о переносе посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уже более четырех месяцев в секторе Газа палестинцы продолжают череду акций протеста, которые называют «Великим маршем возвращения».

Израильские силы безопасности жестко пресекают любые попытки протестующих проникнуть на территорию Израиля. В результатет столкновений погибли десятки человек, тысячи получили ранения.