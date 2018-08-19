Власти Ирана планируют отменить штампы о въезде-выезде для туристов

Тегеран, , 08:28 — REGNUM С предложением отменить штампы о въезде и выезде из страны в паспортах для туристов в качестве меры по противодействию американским санкциям выступил вице-президент Исламской Республики Ирана (ИРИ) и по совместительству руководитель Организации по культурному наследию, ремеслам и туризму ИРИ Али Асгар Мунесан. Его слова 19 августа приводит агентство Irna.

Как сообщил вице-президент ИРИ, МИД и полиция страны уже одобрили данную инициативу, теперь необходимо получить одобрение правительства.

По данным Мунесана, число туристов, посетивших Иран в первом квартале текущего года, выросло на 38%. Однако, при этом количество гостей из Европы значительно уменьшилось, что негативно сказалось на работе четырех‑ и пятизвездочных отелей.

По словам чиновника, сейчас готовится целый пакет мер по привлечению потока туристов.

Отметим, в мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе обещав при этом восстановить старые и ввести новые санкции против Ирана. Первая часть американских антииранских санкций вступила в действие 7 августа, вторая будет введена 5 ноября. Санкции затронут сектор автомобилестроения Ирана, энергетическую отрасль страны, сделки по нефти транзакции ЦБ Ирана.