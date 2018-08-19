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Советницу законодателя в США наказали за портрет Путина

Политика

Кейти Марч помогла членам политической организации проникнуть на территорию местного Капитолия и установить портрет Владимира Путина

Советницу законодателя в США наказали за портрет Путина
Иллюстрация: Цитата видеотрансляция Прямая линия с Владимиром Путиным, kremlin.ru
Владимир Путин

Колорадо-Спрингс, США, 19 августа 2018, 07:47 — REGNUM  Дисциплинарному взысканию подвергли советницу законодателя-демократа штата Колорадо Кейти Марч за помощь членам организации ProgressNow в размещении в Капитолии штата портрет президента России Владимира Путина. Об этом 19 августа сообщает Associated Press.

Происшествие случилось после того, как республиканцы не смогли собрать 10 тысяч долларов на портрет президента США Дональда Трампа.

Сообщается, что Кейти Марч помогла членам политической организации проникнуть на территорию местного Капитолия и установить портрет Владимира Путина на месте, где должен был быть портрет Трамп.

Сразу после того, как сенатор-демократ сфотографировал портрет президента России в Капитолии, гид убрал картину.

Отметим, что члены организации ProgressNow заявили, что они этой акцией пытались привлечь внимание общественности к связям президента США Дональда Трампа с Россией

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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