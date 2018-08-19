Воскресенье, 19 Августа 2018 года
08:18:04 МСК

Трамп раскрыл тайну, зачем он встречается с главами других государств

Политика

Работа у него такая

Трамп раскрыл тайну, зачем он встречается с главами других государств
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 19 августа 2018, 07:37 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп объяснил своим подписчиками в сети микроблогов Twitter, зачем он тратит время на встречи с главами других государств. Для этого Трамп записал небольшое видео длиной в 50 секунд, на котором он в своей обычной экспрессивной манере дает разъяснения.

«Встречи с зарубежными лидерами — хорошая вещь, не плохая вещь. Ничего плохого не случится, а будет изменяться к лучшему», — сказал Трамп.

Он напомнил, что в результатет переговоров с лидером КНДР Ким Чен Ыном в США вернулись останки американских солдат, сражавшихся в Корее. Кроме того, никто не запускает по США ракеты и не проводит ядерные испытания, что само по себе очень хорошо.

Встреча с Владимиром Путиным была «потрясающей», сказал президент США.

«Много вещей было исполнено», — пояснил он.

Трамп подчеркнул, что когда президент знает, что он делает, то диалог с главами других государств всегда приносит пользу.

Стоит отметить, что особых результатов переговоры Трампа с Ким Чен Ыном и Владимиром Путиным не принесли. Стороны лишь зафиксировали свои позиции и достигли формальных ничего не значащих договорённостей. Содержание американской политики в отношении КНДР и России принципиально не изменилось.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить