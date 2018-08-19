Марию Бутину в новой тюрьме экстренно посетили российские дипломаты

Вашингтон, , 07:32 — REGNUM Гражданку России Марию Бутину, переведенную в США в тюрьму города Александрия (Вирджиния), в срочном порядке посетили российские дипломаты, сообщает официальный аккаунт Facebook российского посольства в США.

В сообщении российской дипмиссии говорится, что гражданку России перевели в новую тюрьму без всякого предупреждения, отобрав у неё все личные вещи, включая предметы гигиены, и этапировали в кандалах.

Кроме этого по прибытии, Марию Бутину подвергли унизительному «личному досмотру с раздеванием» и следующие 12 часов арестованная гражданка России провела в камере со включенным светом, без пищи и без сна.

«Мы ждем решительного осуждения действий властей США со стороны правозащитных организаций. Необходимо остановить это беззаконие», — говорится в заявлении американской дипмиссии России и отмечается, что властям США будет направлен «очередной демарш» с оценкой такой практики на грани пыток и требованием человеческой реакции на происходящее.

Мария Бутина была арестована 15 июля в Вашингтоне, сразу перед встречей президентов России Владимира Путина и США — Дональда Трампа. 18 июля заседанием суда российской гражданке было вынесено решение о содержании её под стражей. Мария Бутина прибыла в США на учебу в Американском университете, одном из самых престижных вузов Вашингтона.