«Свободная охота»: пилот вертолёта рассказал о боях в Сирии

Москва, , 05:54 — REGNUM Боевые операции российских вертолетчиков в Сирии велись в том числе в режиме «свободной охоты». Таким способом были уничтожены многие объекты боевиков, рассказал командир звена майор Евгений Сеелев в интервью газете «Красная звезда».

Вертолетчики самостоятельно находили цели и после согласования со штабом наносили удары по ним. Боевики изменили тактику после появления в Сирии российской авиации — стали передвигаться в основном по ночам. Однако современная техника позволяла пилотам всё равно обнаруживать их.

«Система ночного видения работает очень эффективно. Скажем, с Ми-28 можно заметить автомобиль на удалении 15 километров, с Ми-35 — 6 — 7 км», — рассказал Сеелев.

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Террористы имели хорошее вооружение и были обучены. По вертолетам они стреляли из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов, пользовались малоизвестными маршрутами, создавали ложные цели и старались маскировать технику.

Среди российских машин пилот вертолета выделил Ми-28 за его мощность и маневренность. В кабине этого вертолета экипажу удобнее находиться, что также играет роль в бою, отметил он.

Майор Селеев совершил в Сирии более двухсот боевых вылетов. Он представлен к государственной награде, отмечает издание.

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