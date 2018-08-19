Украинского журналиста удивили «новинки» для военного парада в Киеве

Киев, , 05:33 — REGNUM Якобы новые образцы украинской военной техники, привлеченные для парада в Киеве, вызывают недоумение. Об этом ведущий украинского телеканала 1+1 Александр Дубинский написал на своей странице в Facebook.

«Что демонстрируем? Куда ушли деньги, которые мы 4.5 года платим в качестве военного сбора?» — отметил Дубинский.

Хвастаться Киеву, по словам журналиста, нечем: самоходная артиллерийская установка «Богдана» еще не доработана, танки Т64 не производятся с 1987 года, а образцы танков Т-84 «Оплот» и Т-84 «Ятаган» существуют в единственном экземпляре.

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Наиболее высокотехнологичным достижением военной промышленности последних лет Дубинский назвал Bentley Bentayga депутата Верховной рады Сергея Пашинского. Этого автомобиля на параде будет вполне достаточно, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа 2018 года в Киеве состоится военный парад, приуроченный к 26-летию независимости Украины. Работник «Южмаша» Алексей Василенко ранее назвал фейком создание нового украинского ракетного комплекса, о намерении продемонстрировать который заявили власти.

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