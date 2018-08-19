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Кубанский казачий хор спел коронную песню на свадьбе главы МИД Австрии

Политика

Российских артистов приняли и почувствовали их энергетику

Кубанский казачий хор спел коронную песню на свадьбе главы МИД Австрии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин танцует на свадьбе Министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль и Вольфганга Майлингера.

Москва, 19 августа 2018, 05:18 — REGNUM  С традиционными народными песнями выступил Кубанский казачий хор на свадьбе австрийского министра Карин Кнайсль. Гости аплодировали российским артистам, а новобрачные пустились в пляс, рассказал директор хора Анатолий Арефьев.

Выступление хора стало одним из подарков президента РФ Владимира Путина Карин Кнайсль и её избраннику Вольфгангу Майлингеру. Казачий ансамбль исполнил песни «Люблю я казаченьку», «Многая и благая лета!», а также свою визитную карточку — «Любо, братцы, любо!», отметил директор.

«Буквально с первого произведения — плясовой песни «Люблю я казаченьку» — зал сразу же начал аплодировать, а молодожены пустились в пляс», — рассказал Арефьев ТАСС.

Стало ясно, что в Австрии артистов приняли и почувствовали их энергетику, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 августа президент России побывал на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль на пути в Берлин. Владимир Путин преподнес молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар, а также произнес тост за их здоровье на немецком языке.

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