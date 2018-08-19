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Трамп рассказал, кто будет помогать Сирии вместо США

Политика

Это Саудовская Аравия и другие богатые ближневосточные государства

Трамп рассказал, кто будет помогать Сирии вместо США
kalhh
Дональд Трамп

Вашингтон, 19 августа 2018, 05:01 — REGNUM  Финансовая помощь Сирии со стороны США нелепа. Выделять средства на восстановление Сирии должны «другие богатые страны», написал президент США Дональд Трамп в своем микроблоге в Twitter.

«США прекращают эти несуразные ежегодные платежи в размере $230 млн на развитие Сирии», — отметил Трамп.

Он добавил, что помогать Сирии средствами будут Саудовская Аравия и другие богатые ближневосточные государства. Деньги США пойдут на развитие собственных войск, а также странам, которые помогают Вашингтону.

Как сообщало ИА REGNUM, о сокращении американских программ помощи Сирии стало известно 17 августа, хотя госдеп и прежде заявлял о намерении пересмотреть их. В МИД России отметили, что решение Вашингтона прекратить помогать Дамаску поразительным образом совпало с разгромом боевиков и эвакуацией из страны «Белых касок».

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А также: Госдеп США: Трамп заявил Путину о намерениях остаться в Сирии

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