Самовар и тост по-немецки: в Кремле рассказали о поездке Путина на свадьбу

Москва, , 04:28 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о подарках, которые Владимир Путин преподнес главе австрийского МИД Карин Кнайсль на её свадьбе. Кроме того, глава Российского государства поздравил новобрачных по-немецки.

Кнайсль получила в подарок картину с сельскими мотивами, напоминающую о родных местах её избранника, предпринимателя Вольфганга Майлингера, а также старинную масловыжималку и тульский самовар. Выступление Кубанского казачьего хора стало еще одним подарком из России.

Путин произнес тост на немецком языке, с восторгом воспринятый гостями. Российский президент пожелал паре долгих совместных лет и счастливой семейной жизни. Президент России говорил довольно долго и много шутил, отметил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин заехал на свадьбу Кнайсль по пути в Берлин, где его ожидала канцлер Германии Ангела Меркель. В резиденции Мезеберг у Путина и Меркель состоялся «очень обстоятельный детальный разговор», который, однако, не был нацелен на достижение каких-либо договорённостей, а стал полезной и своевременной «сверкой часов», пояснили в Кремле.

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