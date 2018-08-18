Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

Минск, , 23:49 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью 7-го Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Кофи Аннана. Телеграммы на имя нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Ганы Нану Акуфо-Аддо обнародованы сегодня, 18 августа, на сайте президента республики.

«Лукашенко направил соболезнования Генсекретарю ООН Антониу Гутерришу и президенту Ганы Нану Акуфо-Аддо в связи со смертью … Кофи Аннана», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 августа в Швейцарии в возрасте 80 лет скончался бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Причина смерти — непродолжительная болезнь.

Кофи Аннан был родом из Ганы. Он получил образование у себя на родине, а также в США и Швейцарии.

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