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В Германии завершились переговоры Путина и Меркель

Политика

18 августа 2018 г. в Германию прибыл глава РФ Владимир Путин

В Германии завершились переговоры Путина и Меркель
Иллюстрация: Kremlin.ru
Ангела Меркель и Владимир Путин

Берлин, 18 августа 2018, 23:28 — REGNUM  В Германии завершились переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель, которые продолжались около трех часов. Об этом сообщает телерадиокомпания НТВ.

Встреча политиков проходила в загородной резиденции правительства Германии для почетных гостей Мезеберг.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18 августа 2018 г. в Германию прибыл глава РФ Владимир Путин.

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