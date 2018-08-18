Глава МИД Украины поблагодарил Польшу за «оперативную помощь»

Киев, , 23:14 — REGNUM Официальный Киев выражает благодарность властям Польши за «оперативную и эффективную помощь», оказанную после ДТП с туристическим автобусом. Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на странице в соцсети Twitter.

«Спасибо польским властям и нашим консулам», — написал украинский дипломат.

Климкин также выразил соболезнования родным и близким погибших в ДТП с участием туристического автобуса в Польше.

Как передавало ИА REGNUM, туристический автобус, который перевозил граждан Украины, перевернулся в Польше 18 августа. ДТП произошло в Подкарпатском воеводстве. В результате аварии погибли 3 человека, еще более 50 пострадали.

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