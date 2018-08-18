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Путин об иранской ядерной сделке: «Крайне важно сохранить»

Политика

6 августа 2018 г. президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана

Путин об иранской ядерной сделке: «Крайне важно сохранить»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ангела Меркель и Владимир Путин

Берлин, 18 августа 2018, 22:17 — REGNUM  Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по урегулированию ядерной программы Ирана необходимо сохранить. Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин перед переговорами с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Крайне важно сохранить … многостороннюю договоренность», — сказал Путин.

По его словам, сделка по иранскому мирному атому была направлена на укрепление глобальной и региональной безопасности.

Как передавало ИА REGNUM, 6 августа 2018 г. президент США Дональд Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана.

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