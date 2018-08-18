Суббота, 18 Августа 2018 года
23:00:52 МСК

Глава МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана

Политика

18 августа в Швейцарии в одном из госпиталей после непродолжительной болезни скончался 7-й генеральный секретарь ООН Кофи Аннан

Глава МИД РФ выразил соболезнования в связи со смертью Кофи Аннана
Hecker
Кофи Аннан

Москва, 18 августа 2018, 21:41 — REGNUM  Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров выразил соболезнования в связи со смертью 7-го Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН), лауреата Нобелевской премии мира Кофи Аннана. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«В связи с кончиной бывшего Генсекретаря ООН … Кофи Аннана министр иностранных дел РФ С. Лавров направил соболезнования Генсекретарю ООН Антониу Гутеррешу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 августа в Швейцарии в одном из госпиталей после непродолжительной болезни скончался 7-й генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Дипломат возглавлял организацию с 1997 по 2006 год.

Читайте также: Слуцкий: Кофи Аннан был реформатором

А также: Президент Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
МИД России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить