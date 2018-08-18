Пекин намерен развивать стратегическое взаимодействие с Анкарой

Анкара, , 20:41 — REGNUM Официальный Пекин поддерживает усилия Анкары по обеспечению безопасности, стабильности, экономического и социального развития Турции. Об этом, как передает агентство «Анадолу», сообщил министр иностранных дел Китая Ван И в телефонном разговоре с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

«Ван И указал на принципиальную позицию Пекина по развитию стратегического взаимодействия с Анкарой», — передает вещатель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 16 августа министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай намерен поддержать Пакистан в защите его суверенитета.

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