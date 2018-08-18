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Борьба за ЭКСПО-2025: Екатеринбург получит дополнительно 84 млн рублей

Политика

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев

Борьба за ЭКСПО-2025: Екатеринбург получит дополнительно 84 млн рублей
Иллюстрация: Kremlin.ru
На презентации концепции наследия «Экспо-2025»

Екатеринбург, 18 августа 2018, 19:51 — REGNUM  Правительство России выделило дополнительные средства для проведения заявочной кампании Екатеринбурга в борьбе за всемирную универсальную выставку «ЭКСПО». Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Дмитрий Медведев.

84 млн рублей будут направлены из резервного фонда правительства Минпромторгу РФ. Оно, в свою очередь, перечислит их бюджету Свердловской области в качестве межбюджетного трансферта. На эти деньги планируется провести не менее 15 мероприятий, связанных с заявочной кампанией и борьбой Екатеринбурга за проведение «ЭКСПО-2025».

Напомним, борьба за проведение в Екатеринбурге этой выставки стартовала весной 2017 года. В ноябре станет известно, где она состоится. Решение примут делегаты генеральной ассамблеи Международного бюро выставок.

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Борьба за EXPO-2025 в Екатеринбурге
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