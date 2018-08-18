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Китай возмущен американскими оценками свого оборонного строительства

Политика

И призывает США не заниматься безответственными инсинуациями

Китай возмущен американскими оценками свого оборонного строительства
Иван Шилов © ИА REGNUM
Китай и США

Пекин, 18 августа 2018, 19:17 — REGNUM  Официальные лица КНР продолжают серию демаршей, связанных с опубликованием Пентагоном доклада о состоянии НОАК; «Китай решительно выступает против необоснованных рассуждений со стороны США относительно оборонного строительства КНР», — заявил официальный представитель МИД страны Лу Кан, сообщает 18 августа Синьхуа.

Он также отметил, что, раскручивая тему «китайской военной угрозы и закрытости информации о Вооруженных Силах КНР», американская сторона не считается с реальными фактами и нагнетает напряженность, полностью игнорируя, что действия Китая в оборонной сфере направлены на защиту суверенитета, территориальной целостности и интересов национальной безопасности. «И осуществление Китаем своих законных прав в качестве суверенного государства вполне оправдано, здесь нет ничего заслуживающего порицания», — заключил дипломат.

Официальный представитель МИД в своем выступлении призвал США и Пентагон отказаться от менталитета холодной войны, сделав шаги к стабильному развитию отношений между двумя странами и армиями.

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Китайско-американские отношения
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