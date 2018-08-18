Климкин о знаниях украинских школьников: «Тотальная катастрофа»

Киев, , 19:01 — REGNUM Результаты выпускных экзаменов в школах Украины можно назвать «полной катастрофой». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в соцсети Facebook.

«Откровенно говоря, хочется бить тревогу, — отметил министр. — Это тотальная катастрофа».

По его словам, 48% абитуриентов в стране не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Климкин отметил, что элементарными математическими правилами не владеет каждый второй из выпускников.

По словам министра, если Киев серьезно не возьмутся за систему образования, то Украину ждет «путь в никуда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в «спонсировании терроризма».