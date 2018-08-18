Суббота, 18 Августа 2018 года
20:00:37 МСК

Климкин о знаниях украинских школьников: «Тотальная катастрофа»

Политика

«Откровенно говоря, хочется бить тревогу»

Климкин о знаниях украинских школьников: «Тотальная катастрофа»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Образование Украины

Киев, 18 августа 2018, 19:01 — REGNUM  Результаты выпускных экзаменов в школах Украины можно назвать «полной катастрофой». Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на странице в соцсети Facebook.

«Откровенно говоря, хочется бить тревогу, — отметил министр. — Это тотальная катастрофа».

По его словам, 48% абитуриентов в стране не смогли решить задачу уровня восьмого класса. Климкин отметил, что элементарными математическими правилами не владеет каждый второй из выпускников.

По словам министра, если Киев серьезно не возьмутся за систему образования, то Украину ждет «путь в никуда».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 июня глава МИД Украины Павел Климкин обвинил Россию в «спонсировании терроризма».

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить