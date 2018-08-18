Die Welt: Евросоюз должнен научиться любить свою власть

Анастасия Суховеркова, , 20:37 — REGNUM

Основные слабые места Европейского сообщества на сегодняшний день: самосознание, оценка рисков, а также способность действовать. Своим мнением о том, как существовать Евросоюзу в изменившихся политических реалиях, с немецким изданием Die Welt поделился французский политолог и директор Центра европейских исследований при Институте политических исследований в Париже Заки Лайди.

С подписанием Римского договора в 1957 году Европа сосредоточились на строительстве мирного внутреннего рынка. С тех пор единственным средством проецирования её влияния в мире была её торговая политика. Однако глобальное влияние ЕС до сих пор остается ограниченным, несмотря на его успех на мировых рынках.

Наднациональный уровень власти позволяет ЕС устанавливать глобальные нормы и стандарты. Как это недавно произошло с принятием Положения о защите данных, которое теперь регулирует порядок сбора и обработки персональной информации в рамках ЕС цифровыми платформами, включая даже американскую «большую четвёрку»: Alphabet Inc (материнская компания Google), Apple Inc, Facebook и Amazon. Однако далеко не во всех областях ЕС оказывается настолько успешен.

Самосознание

Нежелание Европы наращивать и утверждать свое влияние резко контрастирует с агрессивным стремлением США использовать свою экономическую мощь для продвижения собственных интересов, отмечает эксперт. Взять, к примеру, выход США из ядерной сделки с Ираном и возобновление экономических санкций против него.

Чтобы убедить европейские компании оставаться в Иране, Еврокомиссия распространила на него действие положения «О защите от последствий экстерриториального применения законодательства, принятого третьей страной, и действий, основанных на нем или вытекающих из него» от 1996 года, которое юридически освобождает страны ЕС от соблюдения экстерриториальных санкций.

Однако, этого оказалось недостаточно. Теперь Иран может снова потерять доступ к межбанковской системе передачи информации и совершения платежей SWIFT, как это уже случалось в 2012 году. И тут возникает дилемма: если SWIFT не перекроет доступ Ирана к международной финансовой системе к началу ноября — он столкнется с контрмерами, а если SWIFT выполнит требование, то это фактически сведет к нулю любую мотивацию Ирана оставаться участником ядерного соглашения и станет крупным политическим провалом ЕС, так как SWIFT находится под его юрисдикцией.

Оценка рисков

Вторая проблема, которую только предстоит решить ЕС, заключается в правильном понимании и оценке рисков. Китай, к примеру, нуждается в доступе к промышленным технологиям Европы для достижения своих экономических целей. Также ему необходим и доступ к европейским портам для претворения в жизнь своей инициативы «Нового шёлкового пути». Однако Европа может оказаться фактически разграбленной Китаем, не в последнюю очередь за счет предоставления ему в пользование своих портов и аэропортов.

Брюссель должен понимать, что его отношения с Пекином должны быть более симметричными, и ЕС, в особенности страны Южной и Восточной Европы, которые приветствовали китайские инвестиции с распростертыми объятиями, должны осознавать и адекватно оценивать все риски безопасности, создаваемые деятельностью Китая.

Способность действовать

Все это осложняется эскалацией напряженности между Европой и США. И здесь проявляется, пожалуй, главный недостаток ЕС — слабая политическая воля и, как следствие, неспособность действовать. Вместо того, чтобы ждать, пока кто-то другой возразит против разрушения многосторонних международных структур администрацией американского президента Дональда Трампа, Европе следует, наконец, взять на себя инициативу и рассмотреть для себя возможность существования вне орбиты влияния США.

А это, в свою очередь, означает не только обеспечение выживаемости международной торговой системы без США, но и также наращивание военных возможностей, которые изменили бы существующий глобальный баланс сил. Но успех в этой области, уверен Лайди, будет полностью зависеть от единого, кооперативного подхода ЕС, потенциально включающего Соединенное Королевство.