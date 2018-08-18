Трамп назвал «дураками» тех, чье внимание обращено только на Россию

Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Политикам в США, которые ничего не способны видеть кроме пресловутой «российской угрозы», следует обратить внимание на Китай. Об этом написал президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Twitter.

«Всем дуракам (политикам в США), которые сосредоточили внимание на РФ, следует начать смотреть … на Китай», — написал Трамп.

Президент США также выразил уверенность, что Вашингтон должен быть «хорошо подготовлен» для того, чтобы «поладить со всеми».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 17 августа президент США Дональд Трамп на совещании заявил, что Китай не может предложить приемлемой сделки США для урегулирования торговых споров.

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