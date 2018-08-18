Президент Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Кофи Аннана

Москва, , 17:01 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью 7-го Генерального секретаря Организации Объединённых Наций Кофи Аннана. Телеграмма на имя нынешнего генсека ООН Антониу Гутерреша опубликована сегодня, 18 августа, на сайте Кремля.

«Прошу передать слова самого искреннего сочувствия и поддержки родным и близким покойного, сотрудникам Секретариата ООН, а также правительству и народу Ганы», — сказано в телеграмме российского лидера.

Путин отметил огромный вклад Аннана в наращивании миротворческого потенциала ООН и урегулирование ряда региональных конфликтов.

Напомним, 7-й генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался сегодня в одной из госпиталей в Швейцарии в кругу своей семьи после непродолжительной болезни. Ему было 80 лет.

Аннан работал в структурах ООН с 1962 года. В 1997 году он был избран Генеральным секретарем Всемирной организации и пробыл на этом посту до конца 2006 года. Аннан был лауреатом Нобелевской премии мира.