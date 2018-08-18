Порошенко запретил взыскивать долги с украинского ОПК в пользу России

Киев, , 16:24 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенеко подписал закон, который запрещает Российской Федерации и российским компаниям взыскивать долги со стратегических предприятий оборонного комплекса Украины. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает пресс-служба президента Украине.

Данный закон вводит запрет на исполнение решений, в том числе и иностранных судов, о взыскании задолженности по обязательствам, где кредиторами выступают различные российские компании или их дочерние структуры, а должниками — предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, которые внесены в перечень стратегических объектов.

Все ранее открытые исполнительные производства приостанавливаются, а открытие новых запрещено. Процедура банкротство предприятий украинского ОПК не может быть начата по заявлениям российских юридических лиц.

Напомним, что после переворота в 2014 году пришедшая к власти на Украине группировка разорвала договор о военно-техническом сотрудничестве с Россией. Также был запрещен экспорт в России товаров военного и двойного назначения.

Большинство предприйтий украинского ОПК были ориентированы на российский рынок, и в связи с этим не смогли выполнить обязательства перед российскими заказчиками. Те, в свою очередь, стали обращаться в суды.