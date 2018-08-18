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Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии

Политика

Свадьба проходит в Граце

Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии
Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
Карин Кнайсль и Владимир Путин

Грац, Австрия, 18 августа 2018, 16:06 — REGNUM  Президент Российско Федерации Владимир Путин прибыл на свадьбу к министру иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Об этом сегодня, 18 августа, сообщает телеканал OE24.

Напомним, ранее стало известно, что Путин прибыл в аэропорт австрийского города Грац. Оттуда Путин направился на свадебную церемонию, которая проходит в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße.

Из автомобиля президент России вышел с букетом цветов.

Известно также, что на свадьбу Путин подарит песни в исполнении кубанского казачьего хора, который также приехал вместе с президентом России.

После свадьбы Путин отправится в Германию, где у него запланированы переговоры с канцлером Ангелой Меркель.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин прибыл в австрийский Грац, где состоится свадьба главы МИД Австрии

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