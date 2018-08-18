Глава СДПГ: Германия не откажется от «Северного потока — 2» в угоду США

Берлин, , 15:54 — REGNUM Германия ни за что не откажется от совместных с Россией энергетических проектов, в частности, «Северного потока — 2», из-за позиции США. Об этом заявила в интервью медиагруппе Funke глава Социал-демопркатической партии Германии Андреа Налес.

Налес напомнила, что газопровод «Северный поток — 2» вообще-то строит европейский консорциум, в котором, в том числе, участвует и российский капитал. Политик подчеркнула, что Германия не может себе позволить отказаться от соглашений в сфере энергетики только потому, что так хочет президент США.

«Мы получаем энергопоставки от многих стран. Еще один газопровод не сделает нас зависимыми от России», — сказала Налес.

Напомним, президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она платит миллиарды долларов России за газ, строит новый газопровод из России, и одновременно с этим пользуется военной мощью США для собственной безопасности в рамках военного блока НАТО. А при этом США вынуждены тратить огромные средства на свой военный бюджет и содержание Североатлантического альянса.

Также власти США не раз заявляли, что они категорически против строительства «Северного потока — 2», так как хотят заставить Евросоюз и, в частности, Германию, покупать американский сжиженный газ, который существенно дороже российского трубопроводного газа.