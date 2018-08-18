В Красноярском крае уничтожили почти 400 бюллетеней для голосования

Красноярск, , 15:54 — REGNUM Избирательная комиссия Красноярского края уничтожила 376 бюллетеней для голосования. Специалисты нашли в них незначительные дефекты и ликвидировали вместе с трафаретом, по которому они были отпечатаны.

Всего в регион пришло более 500 тысяч бюллетеней для голосования на выборах губернатора и довыборах депутатов Заксобрания. Почти все бюллетени отправят в труднодоступные и удалённые территории края.

«Доставляться будет спецсвязью. Право территориальных комиссий — в течение 20 дней проводить досрочное голосование в соответствии с графиком, который они определили. Где-то это будет уже 20-го числа, где-то 21-го, 22-го, и так вплоть до 8-го сентября», — цитирует «7 канал» председателя избиркома Красноярского края Алексея Подушкина.

Следующая партия бюллетеней придёт в столицу Красноярского края 20 августа.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом избиркоме, всего для голосования на выборах губернатора края будет изготовлено 2 071 160 бюллетеней. Из них более 700 тысяч — для голосования с использованием технических средств подсчёта голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Красноярском крае в единый день голосовании — 9 сентября 2018 года — состоятся выборы губернатора, депутатов горсовета Красноярска, дополнительные выборы депутатов краевого Заксобрания.