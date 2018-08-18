Глава правительства России выразил соболезнования в связи со смертью Аннана

Москва, , 15:34 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего генерального секретаря Организации Объединённых Наций Кофи Аннана. Соответствующее сообщение Медведев опубликовал сегодня, 18 августа, на своей странице в социальной сети Facebook.

По мнению Медведева, мир потерял выдающегося миротворца. Он напомнил, что Аннан был лауреатом Нобелевской премии мира. Также глава российского правительства считает Аннана выдающимся генеральным секретарём ООН.

«Скончался Кофи Аннан — легендарный генеральный секретарь ООН, лауреат Нобелевской премии мира. Он всегда стремился к одной цели — прекращению военных конфликтов, переходу от боевых действий к переговорам. Миротворца такого масштаба нам всем будет не хватать», — написал Медведев.

Напомним, Аннан начал работать в структурах ООН ещё в 1962 года, когда был студентом. Пост генерального секретаря Аннан занимал с 1997 года по 2006.

Скончался Аннан сегодня в кругу семьи в одной из госпиталей в Швейцарии после непродолжительной болезни.